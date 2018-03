МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя семьи.

Ученый умер рано утром в среду в своем доме в Кембридже.

В своем совместном заявлении дети Хокинга отметили, что их отец "был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет".

Великий ученый

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

В 1998 году он опубликовал книгу "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

В 2015 году вышел британский фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything) — история жизни ученого.