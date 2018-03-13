Нетаньяху урегулировал коалиционный кризис и избежал досрочных выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что договорился с союзниками о преодолении политического кризиса, который был чреват созывом досрочных выборов.
"Нам предстоят великие дела. Очень важно, что мы вместе решили продолжать вместе — на благо израильских граждан, на благо Государства Израиль", — сказал Нетаньяху, поблагодарив с парламентской трибуны союзников за проявленную "ответственность".
"Рамочный план, который мы обсуждали всю дорогу, полностью принят", — сообщил Либерман в микроблоге Twitter.
По словам министра, ориентирующегося на светский электорат, он также заручился обещанием заморозить законотворческую деятельность, которая бы нарушала статус-кво в отношениях религии и государства.
Очередные выборы, по итогам которых в Израиле определяется состав парламента и формируется правительство, должны состояться в ноябре 2019 года, но могли быть созваны уже в этом июне, если бы не был найден компромисс с "Еврейством Торы" и НДИ.
Закон не требует от него покидать свой пост до решения суда, а союзники по партии и коалиции не стали отказывать Нетаньяху в поддержке по меньшей мере до тех пор, пока прокуратура не решит, предъявлять ли ему официальные обвинения.
"Мои друзья в оппозиции, это было страшно, да? Рад, что краска вернулась на ваши щеки. Я знаю, что избавил вас от большого разочарования, потому что, если бы выборы состоялись, то я снова стоял бы здесь, а вы продолжали бы меня интерпретировать меня оттуда", — сказал Нетаньяху.