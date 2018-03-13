Нетаньяху урегулировал коалиционный кризис и избежал досрочных выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что договорился с союзниками о преодолении политического кризиса, который был чреват созывом досрочных выборов.

Причиной разногласий в рядах правящей коалиции стал вопрос об освобождении от службы в армии учащихся йешив — еврейских семинарий. На принятии такого закона настаивает религиозная партия "Еврейство Торы", против выступает "Наш дом Израиль" во главе с министром обороны Авигдором Либерманом.

"Нам предстоят великие дела. Очень важно, что мы вместе решили продолжать вместе — на благо израильских граждан, на благо Государства Израиль", — сказал Нетаньяху, поблагодарив с парламентской трибуны союзников за проявленную "ответственность".

По условиям компромисса, партия Либермана получила возможность голосовать против правительственного законопроекта об отсрочках от призыва для семинаристов и обещание учесть рекомендации военного командования в дальнейшей работе над инициативой, которая появилась по настоянию "Еврейства Торы".

"Рамочный план, который мы обсуждали всю дорогу, полностью принят", — сообщил Либерман в микроблоге Twitter.

"НДИ будет голосовать против закона о призыве… До начала летней сессии (парламента) профессионалы из министерства обороны сформулируют предложения, которые лягут в основу правительственного законопроекта", — отметил он.

По словам министра, ориентирующегося на светский электорат, он также заручился обещанием заморозить законотворческую деятельность, которая бы нарушала статус-кво в отношениях религии и государства.

Очередные выборы, по итогам которых в Израиле определяется состав парламента и формируется правительство, должны состояться в ноябре 2019 года, но могли быть созваны уже в этом июне, если бы не был найден компромисс с "Еврейством Торы" и НДИ.

Опросы, проводимые в последние недели, сулят победу на выборах партии Нетаньяху "Ликуд". Ее популярность растет, несмотря на уголовные дела против премьер-министра. Израильская полиция в прошлом месяце завершила расследование двух из них и передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве.

Закон не требует от него покидать свой пост до решения суда, а союзники по партии и коалиции не стали отказывать Нетаньяху в поддержке по меньшей мере до тех пор, пока прокуратура не решит, предъявлять ли ему официальные обвинения.

Премьер-министр настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, обещает еще долгие годы руководить страной и собирается вести "Ликуд" на следующие выборы вне зависимости от сроков их проведения.

"Мои друзья в оппозиции, это было страшно, да? Рад, что краска вернулась на ваши щеки. Я знаю, что избавил вас от большого разочарования, потому что, если бы выборы состоялись, то я снова стоял бы здесь, а вы продолжали бы меня интерпретировать меня оттуда", — сказал Нетаньяху.