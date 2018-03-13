В Госдуме осудили политику США на Корейском полуострове

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Политика давления и устрашения, проводимая США, не ведет к мирному процессу на Корейском полуострове, роль России в котором, наоборот, огромна, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее во вторник спецпосланник президента Южной Кореи Чон Ый Ён заявил по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что стороны договорились о совместных действиях по поиску мирного урегулирования проблемы вокруг КНДР.

"В прошлом декабре американцы обвиняли и нас, и Китай в недостаточном давлении на Северную Корею. И сейчас американцы, конечно, с этим не соглашаются, политика давления, устрашения и бряцания оружием не приводят к мирному процессу. Роль России здесь огромна", — сказал парламентарий РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за мирное урегулирование напряженности на Корейском полуострове.

"Россия всегда занимала очень последовательную позицию и считала, что возможность урегулирования корейского вопроса может быть только за столом переговоров. В самое трудное время, в декабре прошлого года, мы продолжали на всех уровнях заниматься проведением в жизнь вот этой позиции. И Россия, и Китай всегда занимали твердую позицию необходимости урегулирования этого вопроса только за счет переговоров", — добавил Чепа.