Канада и Швеция выделили $2 миллиона для помощи Донбассу

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Правительства Канады и Швеции выделили первые 2 миллиона долларов, которые будут направлены на восстановление мира в Донбассе, сообщило во вторник министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

"В рамках целевого фонда многих партнеров выделены первые 2 миллиона долларов на восстановление и развитие мира на Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком исходя из приоритетов, определенных государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", — говорится в сообщении.

По данным министерства, соответствующее решение было принято на заседании исполнительного совета фонда во вторник. Как поясняет ведомство, целевой фонд многих партнеров управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира в Донбассе.

Средства фонда могут быть направлены на защиту прав граждан, которые пострадали от конфликта, на жилье, социальную помощь, медицинские, образовательные и коммунальные услуги, создание рабочих мест, помощь с интеграцией в новые общины, а также поддержку экономической активности пяти регионов, где проживает наибольшее количество переселенцев из Донбасса.

Накануне верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила в Киеве, что с начала 2014 года европейская сторона предоставила Киеву 700 миллионов евро гуманитарной помощи для Донбасса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.