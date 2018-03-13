Лавров оценил вклад Южной Кореи в урегулирование ситуации вокруг КНДР

Сергей Лавров во время встречи с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном в Москве. 13 марта 2018

Сергей Лавров во время встречи с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном в Москве. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия ценит усилия Южной Кореи в рамках урегулирования ситуации вокруг КНДР, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ценим ваш приезд в РФ в рамках усилий, которые сейчас предпринимаются по преодолению кризиса на Корейском полуострове и вокруг него", — заявил Лавров на встрече со спецпредставителем президента Южной Кореи, советником по вопросам безопасности Чон Ый Ёном.

"Ваша миссия, которую вы осуществляете по поручению президента Южной Кореи, находится в центре внимания мировой общественности", — отметил министр.