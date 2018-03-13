МИД назвал ультиматум Лондона к России по делу Скрипаля неприемлемым

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ультиматум Британии к России с требованием дать информацию по делу Сергея Скрипаля немедленно, до конца сегодняшнего дня, является абсолютно неприемлемым, заявил представитель РФ при ОЗХО, посол Александр Шульгин.

Отношения между Лондоном и Москвой обострились в связи с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В 2006 году он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ6. Впоследствии РФ обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, подозреваемых в разведке в пользу России. После этого бывший офицер ГРУ получил убежище в Великобритании.

"Считаем абсолютно неприемлемыми голословные обвинения британских властей в якобы причастности России к применению на их территории отравляющих веществ", — сказал Шульгин, выступая в Гааге на 87-й сессии Исполнительного совета ОЗХО по вопросу о химинциденте в Солсбери. Текст выступления размещен на официальном сайте МИД РФ.

Он напомнил, что "Россия и Великобритания являются членами ОЗХО – одного из наиболее успешных и эффективных разоруженческих и нераспространенческих механизмов".

"Призываем их отказаться от языка ультиматумов и угроз и вернуться в правовое поле химконвенции, которое позволяет разрешать подобного рода ситуации", — отметил Шульгин.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь".