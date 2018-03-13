Трамп-младший стал объектом насмешек из-за неудачного фото

Сын американского президента Дональд Трамп-младший на кондитерской фабрике в Пенсильвании

Сын американского президента Дональд Трамп-младший на кондитерской фабрике в Пенсильвании

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей шутят над неудачной фотографией с участием Дональда Трампа-младшего, сделанной на кондитерской фабрике в Пенсильвании.

Сына американского президента сняли с такого ракурса, что создается впечатление, будто его интервьюирует гигантский шоколадный заяц. На самом деле с бизнесменом общался журналист Pittsburgh Post-Gazette, но его не видно.

This is the danger of campaigning at a candy factory. #PA18 pic.twitter.com/omssQlvAF1 — Andrew Rush (@andrewrush) 12 марта 2018 г.

​Автор снимка Эндрю Раш опубликовал его у себя в Twitter. "Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике", — добавил он.

Фото поделились несколько тысяч человек, многие не смогли удержаться от шуток.

"Когда вы организовали встречу совсем не для того, чтобы накопать компромат на зайчиков из маршмеллоу", — заметил Дэйв Итзкоф.

"Не откусывай мне голову, я просто задаю вопрос", — пишет Дэн Маклафлин.

"Новый "Донни Дарко" будет таким классным, — считает Мэтт Фуллер.

"Пулитцеровскую премию за фотографию получает Эндрю Раш", — уверен Шэннон Петтипис.

"Шоколадная заячья медиа-элита, публикующая фейки", — пишет Бретт Логирато.

"Шоколадный заяц, интервьюирующий Трампа-младшего — это самое нормальное из того, что произошло во время президентства Трампа", — считает jere.

"Между тем, шоколадный заяц все еще намного умнее, чем Донни-младший", — пишет Молли Йонг Фаст.

Сам Трамп-младший также отнесся к снимку с юмором.

"Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и впоследствии был вкусным", — написал он в Twitter.