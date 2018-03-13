Число жертв ДТП с автобусом на севере Турции выросло до 13 человек

АНКАРА, 13 мар — РИА Новости. Число жертв крупной аварии с участием автобуса в районе Османджик провинции Чорум на севере Турции увеличилось до 13, сообщил РИА Новости представитель мэрии Османджика во вторник.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 6.00 мск врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. Изначально сообщали о шести погибших, позднее мэр Османджика Хамза Караташ заявил, что их число возросло до 10. Он добавил, что состояние 10 из 18 раненых оценивается как тяжелое.

"К сожалению, число жертв аварии увеличилось до 13", — сказал представитель местных властей.