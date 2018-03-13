Исполняющий обязанности руководителя NASA уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя американского аэрокосмического агентства NASA Роберт Лайтфут покинет пост 30 апреля, об этом он сообщил коллективу ведомства в понедельник.

"Со смешанными чувствами сообщаю вам, что я ухожу в отставку 30 апреля 2018 года. Я буду взаимодействовать с Белым домом, чтобы обеспечить гладкую передачу дел новому руководителю", — говорится в письме, копия которого была передана РИА Новости.

Он не поясняет причины своей отставки и благодарит команду NASA за работу и теплые отношения внутри коллектива.

Лайтфут был помощником руководителя ведомства с 2012 года и стал исполнять обязанности руководителя с января 2017 года после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В сентябре прошлого года Трамп выдвинул на пост руководителя NASA кандидатуру члена палаты представителей конгресса США, бывшего летчика военно-морской авиации Джима Брайденстайна. Его кандидатуру не поддерживают демократы в сенате, поэтому утверждение идет крайне медленно. Несмотря на то, что комитет сената проголосовал в его пользу, общего голосования в сенате до сих пор назначено не было. Это рекордный срок, когда космическое ведомства США остается без официального руководителя во время смены администрации.

Брайденстайн, которому в июне исполнилось 42 года, с 2013 года представляет в палате представителей конгресса США штат Оклахома. Он входит в состав комитета по вооруженным силам и комитета по науке, космосу и технологиям.

В начале карьеры Брайденстайн участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. По окончании службы он руководил музеем и планетарием в Оклахоме, служил в авиации национальной гвардии штата. После прихода в Белый дом администрации Трампа и до утверждения нового руководителя NASA обязанности главы ведомства исполняет Роберт Лайтфут, который был первым заместителем экс-главы ведомства Чарльза Болдена с 2012 года.

Как пояснили РИА Новости в NASA, если до прекращения работы Лайтфута сенат не утвердит нового руководителя ведомства, он будет сотрудничать с Белым домом в вопросе о том, кто займет позицию нового исполняющего обязанности руководителя.