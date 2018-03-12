Проигравшая выборы итальянская Демпартия "уйдет в оппозицию"

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Проигравшая парламентские выборы в Италии Демократическая партия уходит в оппозицию и не войдет в правительственную коалицию, заявил на заседании ее руководства замсекретаря и временно исполняющий обязанности руководителя партии глава минсельхоза Маурицио Мартина.

Это заседание, пишет газета Stampa, официально подвело черту под периодом ушедшего в отставку экс-премьера Маттео Ренци и открыло "эры Мартины", которому прочат роль лидера партии по итогам съезда, который должен пройти к 5 апреля.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо (32%). При этом объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", получила 37%. В рамках этой коалиции "Лига" Маттео Сальвини на 3% опередила союзников по блоку из "Вперед, Италия". Демпартия получила 19%.

"Победившим силам мы говорим только одно: у вас больше нет алиби. Время пропаганды прошло. Я говорю об этом, в частности, "Лиге" и "Движению 5 звезд": граждане проголосовали за то, чтобы управляли вы, так делайте это. Дорогие Ди Майо и Сальвини, возьмите ответственность на себя", — заявил Мартина.

По его словам, Демпартия продолжит "служить гражданам из оппозиции, исполняя роль парламентского меньшинства".

"Наше поражение было ясным — мы уважаем голоса итальянцев и согласны с результатами 4 марта. Теперь честь и бремя управлять страной лежит на тех, кто получил наибольшее одобрение", – сказал политик.

Мартина заверил однопартийцев, что попытается "вести партию сквозь внутренние и организационные" перемены, соблюдая принцип коллегиальности и привлекая к работе все внутрипартийные течения.

Вероятный будущий лидер левоцентристской партии повторил позицию бывшего: Ренци в понедельник официальным письмом, направленным присутствовавшим на встрече соратникам, формализовал свою отставку. Анонсируя ее на прошлой неделе, он подчеркнул, что даже после поражения на выборах ДП не будет вступать в альянсы с партиями-победителями. Различные варианты подобных союзов активно обсуждаются в последние дни в итальянской прессе.

По итогам выборов в Италии ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в парламенте и, следовательно, на право сформировать новое правительство. Главным проигравшим стала находившаяся у власти последние пять лет Демократическая партия, показавшая худший результат с 1995 года.

Заседание новоизбранного парламента назначено на 23 марта. Первой задачей, которую предстоит решить парламентариям нового созыва, станет избрание глав обеих палат. Это даст представление о том, какого типа большинство предполагается создать в парламенте. Когда руководители обеих палат будут избраны и приступят к исполнению обязанностей, президент Серджо Маттарелла пригласит их начать формальные консультации по формированию нового правительства. После встреч со всеми лидерами парламентских фракций глава государства решит, кому поручить создание нового совета министров.