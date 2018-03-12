Савченко не получала повесток на допрос по делу Рубана

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, находится в командировке в Евросоюзе, повесток на допрос по делу главы Центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана не получала, заявила в понедельник пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу против Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или любых других документов Надежда Викторовна соответственно не получала", — написала Проторченко в Facebook.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.