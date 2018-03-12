В Пекине оценили возможности возобновления межкорейского диалога

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Положительные изменения ситуации на Корейском полуострове, наметившиеся в последнее время, способствуют возобновлению переговоров о денуклеаризации, заявил член Госсовета КНР Ян Цзечи в понедельник на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.

Спецпосланник южнокорейского лидера, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён сейчас находится с визитом в Китае для разъяснения итогов недавних межкорейских контактов, после этого он направится в Россию, где будет находиться 13-14 марта. Заявление по итогам встречи китайской и корейской стороны опубликовано на сайте МИД КНР.

"Китайская сторона высоко ценит усилия Южной Кореи по стимулированию разрядки ситуации на Корейском полуострове, в настоящий момент мы видим, что обстановка характеризуется положительными изменениями, которые способствуют возврату процесса денуклеаризации на верный путь диалога и переговоров, что соответствует курсу резолюций СБ ООН по КНДР", — заявил Ян Цзечи, курирующий международные вопросы.

По его словам, "Китай надеется, что все стороны будут твердо придерживаться политико-дипломатического пути урегулирования проблемы". "Китай готов и дальше играть активную и конструктивную роль в решении этого вопроса", — добавил Ян Цзечи.

Чон Ый Ён в свою очередь отметил, что Сеул высоко ценит роль и усилия Китая в процессе поиска пути мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова. "Южная Корея готова укреплять коммуникацию и координацию с КНР, а также работать вместе над продвижением процесса денуклеаризации полуострова", — заявил он.

Ранее в Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи с лидерами Южной Кореи и США. Американский президент Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера о личной встрече. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее. Кроме этого, южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.