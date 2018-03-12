На Украине задержали бизнесмена из ДНР за "финансирование терроризма"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины задержали бизнесмена из самопровозглашенной Донецкой народной республики по подозрению в финансировании терроризма, заявила в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, задержанный владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а также является действующим депутатом Горловского горсовета. Правоохранители задержали бизнесмена в Харькове, куда он приехал по личным делам.

"Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов", — говорится в сообщении СБУ.

В рамках уголовного дела, открытого по статье "создание террористической группы или террористической организации", задержанному объявили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.