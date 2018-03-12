В МИД опасаются масштабного наступления силовиков в Донбассе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. МИД России приветствует начало действия очередного перемирия на Донбассе, но опасается, что Киев готовится к ведению масштабной наступательной операции, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

С 5 марта в зоне украинского конфликта начало действовать очередное перемирие, согласованное представителями Киева и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По данным СММ, количество перестрелок в Донбассе резко сократилось. Приветствуем этот факт", — отметил Лукашевич, выступая 8 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В то же время он обратил внимание, что на протяжении последнего месяца украинские силовики "интенсивно стягивали вооружения к линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей". По его оценке, это "опасный сигнал, что Киев готовится к ведению масштабной наступательной операции".

В этих условиях, по оценке представителя России при ОБСЕ, требуются максимальные усилия специальной мониторинговой миссии (СММ) по наблюдению за линией соприкосновения, круглосуточный мониторинг "горячих точек", так как наблюдатели оказывают на стороны сдерживающий эффект.

"Необходимо обеспечить СММ свободу передвижения на линии соприкосновения, отказавшись от уловок "минной опасности" <…> В случае возобновления обстрелов следует оперативно докладывать, стараться четко определить, кто стрелял. Технические средства СММ, в первую очередь беспилотники, должны интенсивно патрулировать линию соприкосновения", — считает он.

Также Лукашевич сказал, что Россия надеется на скорейшее возобновление работы патрульной базы в Попасной.