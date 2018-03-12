В МИД опасаются масштабного наступления силовиков в Донбассе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. МИД России приветствует начало действия очередного перемирия на Донбассе, но опасается, что Киев готовится к ведению масштабной наступательной операции, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"По данным СММ, количество перестрелок в Донбассе резко сократилось. Приветствуем этот факт", — отметил Лукашевич, выступая 8 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
В то же время он обратил внимание, что на протяжении последнего месяца украинские силовики "интенсивно стягивали вооружения к линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей". По его оценке, это "опасный сигнал, что Киев готовится к ведению масштабной наступательной операции".
"Необходимо обеспечить СММ свободу передвижения на линии соприкосновения, отказавшись от уловок "минной опасности" <…> В случае возобновления обстрелов следует оперативно докладывать, стараться четко определить, кто стрелял. Технические средства СММ, в первую очередь беспилотники, должны интенсивно патрулировать линию соприкосновения", — считает он.
Также Лукашевич сказал, что Россия надеется на скорейшее возобновление работы патрульной базы в Попасной.