ЕС требует выполнения Минских соглашений для восстановления Донбасса

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Евросоюз поддерживает полное выполнение минских соглашений и готов помогать с восстановлением Донбасса, заявила в понедельник верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

"Мы поддерживаем полное внедрение минских соглашений… Мы как ЕС готовы делать больше относительно также реконструкции этого региона (Донбасса – ред.), но в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение минских соглашений", — сказала она на брифинге по итогам встречи с украинским премьером.

Она также сообщила, что с начала 2014 года европейская сторона предоставила Киеву 700 миллионов евро гуманитарной помощи для Донбасса. "Мы также заключили новые договоры с неправительственными организациями для поддержки гражданского населения, проживающего на территории, которая страдает от конфликта",- сказала Могерини.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.