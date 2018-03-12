В "Движении 5 звезд" обвинили Ренци и Берлускони в неуправляемости Италии

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Ответственность за то, что в результате парламентских выборов управляемость Италии оказалась под вопросом, лежит на авторах нового избирательного закона, которые рассчитывали после выборов создать правительство широкого согласия, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель антисистемного "Движения 5 звезд" (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.

По итогам всеобщих выборов, состоявшихся на Апеннинах 4 марта, первой партией Италии стало Д5З, которое заручилось поддержкой более 32% избирателей и почти утроило свое представительство в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов оказалась созданная лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и главой "Лиги" Маттео Салвини правоцентристская коалиция, которая набрала 37% голосов. Однако, ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте, а, следовательно, права сформировать новое правительство.

По мнению Касталдо, сейчас над Италией действительно нависла угроза неуправляемости. "К сожалению, это так, потому что именно этого хотели разработчики нынешнего избирательного закона, прежде всего, Берлускони и (секретарь Демократической партии Маттео) Ренци. Это они создали закон, который можно охарактеризовать как безумный", — сказал известный политик.

"Целью Ренци и Берлускони было заполучить такой закон, который не позволил бы победить никому, чтобы иметь предлог для создания правительства широкого согласия с участием Демпартии (ДП), "Вперед, Италия" и центристов. Итальянский народ сказал "баста" этим дворцовым маневрам, абсолютно далеким от проблем граждан", — подчеркнул он.

При этом Касталдо указал, что у "пятизвездочников" есть совершенно ясное видение того, какой должна быть повестка дня для будущего правительства.

"Естественно, сейчас необходимо увидеть реакцию двух главных проигравших на этих выборах – Ренци, с одной стороны, и Берлускони, с другой. Поражение Берлускони принесло первенство в правоцентристской коалиции Салвини из "Лиги", тогда как ДП, пожалуй, уже абсолютно нетерпима к руководству Ренци, которому столь явно отказали в доверии избиратели. В других политических структурах царят большая нестабильность и брожение", — констатировал зампред ЕП.

Касталдо признал, что у руководства Д5З нет полной уверенности в том, что новое правительство будет сформировано обязательно с участием "пятизвездочников".

"Нет, естественно, никакой уверенности нет. Посмотрим… Все возможно и ясно, что ситуация очень неустойчивая. Очевидно, что у ДП есть якобы ушедший в отставку секретарь, который, несмотря на свое заявление, по-прежнему остается на своем посту. Это окажет влияние на развитие событий, поскольку, мне представляется, что в настоящий момент внутри самой ДП существует огромное разочарование. С другой стороны, мне кажется, что Салвини хотел бы предложить себя на должность премьер-министра, несмотря на недостаток мандатов. Так что мы находимся в ожидании того, какой будет реакция различных политических сил", — резюмировал собеседник РИА Новости.

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