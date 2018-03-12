В "Движении 5 звезд" рассказали о задачах после победы на выборах в Италии

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. "Движение 5 звезд" (Д5З), ставшее первой партией Италии по итогам парламентских выборов 4 марта, не стремится к выходу страны из Евросоюза, но требует серьезно реформировать ЕС и вернуть его к первоначальному европейскому проекту, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель Д5З Фабио Массимо Касталдо.

"Мы всегда говорили, что хотим, чтобы Европа вновь стала заниматься приоритетными проблемами граждан, социальной политикой. Чтобы она действительно боролась с офшорными зонами, возможно, даже утвердив единую базовую налоговую ставку для компаний, работающих на европейском континенте. Мы хотим, чтобы ЕС поставил в центр своих действий защиту и охрану окружающей среды", — заявил политик.

По мнению Касталдо, ЕС необходимо полностью отказаться от модели традиционной энергетики, основанной на добыче горючих полезных ископаемых, и перейти на использование возобновляемых источников энергии с тем, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность и одновременно предотвратить опасность возникновения заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Зампред ЕП указал также, что ЕС должен бороться с социальным неравенством и неравенством в оплате труда внутри ЕС, которое "подтачивает социальные функции и экономическое видение государств, составляющих Союз".

"Но особенно мы хотим, чтобы Европа всегда была посредником на различных международных площадках, а не бежала бы с них, как это было в ряде случаев, и в качестве решительного игрока действовала бы на том или ином поле. Поэтому мы считаем, что своевременным и основополагающим решением было бы возобновление верного диалога с Россией, чтобы наконец преодолеть холод, возникший в последние годы, сев за один стол в поисках восстановления дружеских, продуктивных и конструктивных отношений", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Касталдо отметил, что члены Д5З являются не столько "евроскептиками", как их обычно характеризуют в Европе, сколько "конструктивными критиками". В стенах ЕП они всегда старались играть прагматичную роль, ведя конструктивный диалог как с левыми, так и с правыми. По словам политика, его избрание на пост заместителя главы ЕП в ноябре прошлого года, стало признанием этой деятельности "пятизвездочных" евродепутатов.

"Мы завоевали огромное доверие и, если, как это показала ситуация после выборов (в Италии), обвала на рынках не произошло, это случилось как раз потому, что прекрасно известно: мы являемся надежной и заслуживающей доверия политической силой", — подытожил Касталдо.

Отвечая на вопрос не стремится ли Д5З к выходу Италии из ЕС, зампред ЕП сказал: "Мы этого никогда не говорили, а мы являемся последовательной политической силой. Если бы мы считали, что было бы уместно покинуть ЕС, мы не стали бы выдвигать кандидатов на выборах в Европарламент. Мы сделали это, потому что все еще убеждены, что Союз можно серьезно реформировать, чтобы вернуть его к первоначальному проекту".

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