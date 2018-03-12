В Иране нашли черный ящик с упавшего турецкого самолета

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Заместитель губернатора в иранских Чехармехале и Бахтиарии сообщил, что был обнаружен черный ящик турецкого самолета, потерпевшего крушение в Иране, передает агентство IRNA.

Как сообщает агентство, черный ящик будет передан властям для дальнейшего расследования.

В ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв катастрофы.

Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.