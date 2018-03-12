Представители повстанцев проигрывают выборы в колумбийский парламент

МЕХИКО, 12 мар – РИА Новости. Первая попытка участия бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в парламентских выборах заканчивается, по предварительным данным, провалом.

Как сообщает портал Heraldo, партия бывших повстанцев "Общая альтернативная революционная сила" не набирает и полпроцента на выборах как в палату представителей, так и в сенат. Однако, по мирным соглашениям с правительством, вне зависимости от итогов голосования партии гарантированы по пять мест в каждой из палат парламента.

На выборах в сенат пока лидирует правая партия "Демократический центр", лидер которой Альваро Урибе является ярым противником диалога о мире с повстанцами из РВСК. На выборах в сенат с большим отрывом лидирует партия "Радикальное изменение".

Избиратели Колумбии в воскресенье также определяли кандидатов, которые смогут побороться за пост главы государства на выборах 27 мая. Уже известны две кандидатуры, получившие одобрение колумбийцев. Это кандидат от левых сил Густаво Петро (бывший мэр Боготы и экс-повстанец из движения М-19) и Иван Дуке, представляющий правые силы от "Демократического центра".