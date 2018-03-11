Минобороны Афганистана отчиталось о 171 боевике, уничтоженном за сутки

КАБУЛ, 11 мар — РИА Новости. Министерство обороны Афганистана сообщило о 171 боевике террористических группировок, уничтоженном за последние сутки в десяти провинциях страны.

"За сутки убит 171 боевик, из которых шесть из ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ – ред.), в ходе военных операций в десяти провинциях", — сообщило минобороны в ежедневной сводке.

По данным ведомства, больше всего террористов удалось ликвидировать в южной провинции Кандагар — 54.

В Афганистане активны террористы ИГ* и боевики радикального движения Талибан*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.