Гражданин Латвии, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признал вину

РИГА, 11 мар — РИА Новости. Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, свою вину фигурант дела полностью признал и заявил о раскаянии, говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Полиция безопасности (ПБ) 26 февраля направила в прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного дела по двум статьям: незаконный сбор не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. По данным надзорного ведомства, незаконные деяния обвиняемый совершал на территории Алуксненского края. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным следствия, гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.