СМИ сообщили об аресте двух немецких журналистов на границе Турции и Греции

АФИНЫ, 10 мар — РИА Новости. Греческие полицейские арестовали двух немецких журналистов в запретной пограничной зоне в Эвросе на границе с Турцией, сообщает издание Business Standard.

Журналисты — 31-летний мужчина и 33-летняя женщина — задержаны возле деревни Пранги в районе Дидимотихо, для нахождения в котором требуется разрешение военных властей.

Журналисты утверждают, что работают на немецкий телеканал ARD и находились в Эвросе, чтобы снять репортаж о турках, которые тайно возвращаются из Германии на родину через реку Эврос.

По их словам, они запросили разрешение, но начали работать, не получив ответ.

В пограничном районе Эврос турецкие военные на прошлой неделе арестовали двух греческих военнослужащих, случайно во время патрулирования зашедших на турецкую территорию. Турция отказывается пока выдать их. Греция заявила, что из простого процесса Анкара сделала серьезный инцидент.