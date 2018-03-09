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В мире

Эксперт: готовность КНДР к переговорам - результат жесткой политики Трампа

16:3909.03.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащий КНДР . Архивное фотоВоеннослужащий КНДР . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Готовность КНДР к переговорам с США — результат жесткой политики Дональда Трампа, теперь задача Пхеньяна — пойти на уступки и "пересидеть" правление Трампа, возможно, даже заморозив ракетную и ядерную программу, сказал РИА Новости эксперт по Корее, профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Готовность лидеров США и КНДР встретиться обнадеживает, заявил Косачев

Он также считает, что на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына высока вероятность достижения соглашения о заморозке северокорейской ядерной программы.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности вести переговоры с США по денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп ответил согласием на предложение Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна произойти до мая 2018 года.

"То, что мы увидели — результат жесткой политики Трампа. Никто не знает, действительно ли он был готов к применению силы, или же просто блефовал, однако все заинтересованные стороны — и китайцы, и южные корейцы, и корейцы северные — решили в своей политике исходить из предположения о том, что Трамп не блефует. При другом хозяине Белого дома КНДР, скорее всего, благополучно бы довела до ума свою межконтинентальную ракету, а потом, возможно, и стала бы о чем-то договариваться с США, при этом активно торгуясь и требуя максимальных выплат и уступок в обмен на свою готовность как-то ограничить свои вооружения. Однако к концу прошлого года в Пхеньяне осознали, что они имеют дело с человеком, который, возможно, вполне готов стрелять, — и то обстоятельство, что в случае конфликта они перед смертью существенно навредили бы супостату, их едва ли успокаивало", — сказал Ланьков.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров: встреча Трампа и Ким Чен Ына должна открыть путь к урегулированию

"Поэтому в конце ноября Северная Корея заявила о том, что, дескать, завершила свою ядерную программу, создав таким образом приемлемое объяснение для прекращения раздражавших США испытаний ракет и ядерных зарядов, а потом стала предлагать уступку за уступкой. Понятно, чего хотят северяне — снизить остроту ситуации, создать у Трампа и его окружения ощущение успеха, и пересидеть его правление — а потом, возможно, вернуться к старому и завершить доводку МБР, способных снести с лица земли Вашингтон с Нью-Йорком", — добавил собеседник агентства.

"Ради этого они (КНДР — ред.), предположительно, готовы заморозить ракетную и ядерную программу на относительно долгое время, а то и сдать часть оборудования и вооружений — сохранив, однако, некоторое количество и зарядов, и средств доставки. Соглашение это будет работать, пока в Вашингтоне находится у власти Трамп или человек его типа, готовый стрелять, если надо, поставив при этом под угрозу южнокорейцев и иных союзников. Это соглашение, с большой долей вероятности, и будет достигнуто на встрече", — отметил Ланьков.

По поводу места встречи, по его словам, возможны варианты. "Возможен Пхеньян, возможен Пханмунджом (разделенный на две части населенный пункт между Республикой Корея и КНДР — ред.), а возможна и третья страна — желательно, небольшая и напрямую в ситуации не задействованная, вроде Монголии", — заключил эксперт.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Евгений Семенов
Может на самом деле Ын решил: "хочешь поговорить, давай поговорим." и ничего сворачивать не собираются.
19:26
09.03.2018
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Серж К
"Прохвессор"...
19:18
09.03.2018
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Андрей Вишневский
Глупо бы было ждать другого мнения от профессора университета Кукмин в Сеуле -видать тот ещё "эксперт"!
17:50
09.03.2018
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vip.nikolay55
Похоже это результат нашей политики и действий Путина. Нам у границ не нужно ядерное или иное столкновение. Опять америкосы хотят прибрать себе все.
Место переговоров точно в России. Только она сможет уберечь северокорейцев от америкосовских провокаций, да и их глава под защитой будет. От америкосов всего ждать можно, они не договороспособны.
17:37
09.03.2018
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Александр Сиромашенко
На какие уступки пошли корейцы? Готовы к переговорам без предварительных условий, на что, видимо, согласились американцы.
17:20
09.03.2018
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Колхозник Дмитрий
Адекватное мнение!
17:02
09.03.2018
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mirridiy
КНДР - соцстрана. И государственными интересами, интересами обороноспособности не торгует. И торговать никогда не будет. Никакого соглашения между Пхеньяном и Вашингтоном не будет.
16:53
09.03.2018
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