Баку обязался провести выборы президента по международному законодательству

БАКУ, 9 мар – РИА Новости. Руководитель международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Кориен Йонкер заявила, что Баку взял на себя обязательство провести выборы согласно международному и местному законодательству.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия "Новый Азербайджан". Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

"Наша миссия присутствует здесь по приглашению азербайджанских властей. Мы получили огромное удовольствие от конструктивного сотрудничества. Основная команда состоит из 10 международных экспертов, они будут оценивать демократичность выборов, соблюдение международного и местного законодательства. Мы ожидаем 20 человек для долгосрочной миссии. Они будут отслеживать ход, подсчёт и обработку итогов. Миссия останется здесь до конца апреля, чтобы оценить поствыборную ситуацию",- сказала Йонкер на пресс-конференции.

По её словам, миссия не призвана "сравнивать различные страны и выборы".

"Азербайджан взял на себя обязательство по проведению выборов по международным стандартам и местному законодательству. Не имеем никаких предубеждений и повестки дня. Наша роль — в наблюдении и оценке процесса. Мы не заинтересованы во вмешательстве в процесс выборов",- сказала руководитель миссии.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. В конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.