Готовность лидеров США и КНДР встретиться обнадеживает, заявил Косачев

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что сообщения о готовности лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу обнадеживают, однако это еще не гарантирует решения проблем, которые существуют между странами.

"Объявленная Белым домом готовность Трампа принять приглашение главы КНДР и встретиться с ним – тоже новость из разряда обнадеживающих. Не менее – ибо это попытка сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но и не более, ведь даже встреча лидеров враждующих стран – еще не гарантия решения всех проблем", — написал он в Facebook.

Также он подчеркнул, что факт возможной встречи лидеров уже в апреле "нужно категорически приветствовать".

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.