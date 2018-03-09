Посольство России ответило на призыв Госдепа "прекратить бомбить Сирию"

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Посольство России в США ответило представителю Госдепа Хизер Науэрт, попросившей "прекратить бомбить Сирию" в качестве комментария к поздравлению по случаю Международного женского дня.

Дипломаты предложили США вместе выполнить резолюции СБ ООН по Сирии, а также призвали Вашингтон прекратить заниматься подстрекательством террористов "ан-Нусры"*, которые используют мирных жителей в качестве живого щита.

"Давайте сделаем то, чего США не удалось достичь в Ракке и Мосуле: гуманитарные коридоры, поддержку конвоев ООН, эвакуацию гражданских лиц", — заявили в российской дипмиссии.

Ранее дипломаты поздравили Науэрт и весь женский персонал Госдепа США с 8 Марта. В ответ представитель американского ведомства поблагодарила, но призвала Россию "соблюдать международные обязательства" и "прекратить бомбить невинных мужчин, женщин и детей в Сирии".

В последние недели обострилась ситуация в пригороде Дамаска Восточная Гута. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

Попытки вывести мирных жителей по гуманитарным коридорам не увенчались успехом: за десять дней террористы не позволили ни одному человеку им воспользоваться, подвергая коридор регулярным обстрелам.