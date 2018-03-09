В Вильнюсе пройдет саммит женщин-политических лидеров

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте, являющаяся председателем Совета женщин-мировых лидеров, выдвинула инициативу провести в Вильнюсе с 6 по 8 июня ежегодный саммит женщин-политических лидеров, сообщает пресс-служба президентского дворца.
По данным президентского дворца, в июне в Литву прибудут президенты Хорватии и Мальты, премьер-министр Исландии и другие действующие и бывшие главы государств, которых объединяет членство в Совете женщин-мировых лидеров.
Саммит женщин-политических лидеров в Вильнюсе станет седьмым по счету, форум проводится в разных странах ежегодно.