Президент Литвы проведет в Вильнюсе встречу с премьер-министром Польши

ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте проведет встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца.

"Президент Литвы встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", — говорится в сообщении.

Моравецкий проведет встречи в Вильнюсе с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии для обсуждения вопросов безопасности, актуальных тем ЕС и совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

С 1994 года правительства стран Балтии сотрудничают в формате Совета министров, работу которого в этом году возглавляет Литва. Литва хотела бы продолжить укреплять региональную безопасность, сотрудничать в проектах из сферы стратегической инфраструктуры и защищать общие интересы стран Балтии в Европейском союзе.

Помимо вопросов региональной безопасности на встрече будет обсуждаться сотрудничество стран Балтии и Польши, а также актуальные для Европейского союза темы и программа Восточного партнерства.