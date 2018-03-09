Грузия и ЕС договорились перейти на новый формат отраслевого сотрудничества

ТБИЛИСИ, 9 мар – РИА Новости. Сотрудничество Грузии и Евросоюза переходит в новый формат, соглашение об этом было достигнуто во время встречи грузинского президента Георгия Маргвелашвили и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, сообщает администрация главы государства.

"Георгий Маргвелашвили и Жан-Клод Юнкер договорились о создании нового, высшего уровня формата сотрудничества. Стороны уже начинают работать над формированием нового формата. Новый этап сотрудничества подразумевает переход на высший формат отраслевого сотрудничества", — сказано в заявлении.

По данным администрации, стороны подчеркнули достигнутый в сотрудничестве и отношениях за 2017 год успех, отметили достижения Грузии как ведущей страны программы "Восточного партнерства" и заявили о необходимости продолжения в Грузии институциональных демократических реформ.