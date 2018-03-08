Владелец подлодки Nautilus связал смерть журналистки с перепадом давления

СТОКГОЛЬМ, 8 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Владелец подлодки Nautilus датский изобретатель Петер Мадсен, который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, что погибшая пострадала из-за перепада давления в подлодке, сообщает сайт Радио Дании, которое ведет прямую текстовую трансляцию из зала суда.
"Тогда и начались самые ужасные минуты в моей жизни", — сказал Мадсен. Он пояснил, что запустив моторы, он поднялся в башню подлодки, в то время как Валль продолжала оставаться внутри. Затем, по его словам, произошло падение давления, что привело к "присасыванию" люка. По словам подозреваемого, журналистка пробыла внутри подлодки одна 5-10 минут. Мадсен сказал также, что о технических проблемах на подлодке он знал уже несколько месяцев. Когда ему, наконец, удалось открыть люк, то его обдало теплым воздухом.
"Я спускаюсь вниз, нахожу Ким Валль без признаков жизни", — отметил он.
Мадсен не уточнил, находилась ли она без сознания. По его словам, внутри подлодки было опасно, и времени на то, чтобы поднять девушку на свежий воздух, у него не было.
Он сообщил, что 11 августа в 02.15 он безрезультатно начал попытки поднять Валль на палубу и сбросить в море. В 04.43 принял решение погрузиться на дно, где находился 3 часа 40 минут. Суду он рассказал, что никаких сексуальных действий с Валль не было, так как для него она была прежде всего журналистом. "Она была (на борту) не потому, что женщина, а потому, что журналист", — сказал Мадсен. Почему именно он решил расчленить тело Валль, Мадсен пока не дал четкого ответа.
Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине января. Предполагается, что он задушил жертву или перерезал ей горло. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении. Мадсен настаивает на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.
Суд рассчитан в общей сложности на 12 дней, продолжится 21 марта и продлится до 25 апреля, когда и ожидается вынесение приговора. Согласно датским правилам, запрещена звуковая или видеотрансляция из зала суда, поэтому многие СМИ ведут текстовые трансляции.