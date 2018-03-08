Владелец подлодки Nautilus связал смерть журналистки с перепадом давления

СТОКГОЛЬМ, 8 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Владелец подлодки Nautilus датский изобретатель Петер Мадсен, который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Валль, рассказал, что погибшая пострадала из-за перепада давления в подлодке, сообщает сайт Радио Дании, которое ведет прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Суд над Мадсеном начался в четверг.

"Тогда и начались самые ужасные минуты в моей жизни", — сказал Мадсен. Он пояснил, что запустив моторы, он поднялся в башню подлодки, в то время как Валль продолжала оставаться внутри. Затем, по его словам, произошло падение давления, что привело к "присасыванию" люка. По словам подозреваемого, журналистка пробыла внутри подлодки одна 5-10 минут. Мадсен сказал также, что о технических проблемах на подлодке он знал уже несколько месяцев. Когда ему, наконец, удалось открыть люк, то его обдало теплым воздухом.

"Я спускаюсь вниз, нахожу Ким Валль без признаков жизни", — отметил он.

Мадсен не уточнил, находилась ли она без сознания. По его словам, внутри подлодки было опасно, и времени на то, чтобы поднять девушку на свежий воздух, у него не было.

Он сообщил, что 11 августа в 02.15 он безрезультатно начал попытки поднять Валль на палубу и сбросить в море. В 04.43 принял решение погрузиться на дно, где находился 3 часа 40 минут. Суду он рассказал, что никаких сексуальных действий с Валль не было, так как для него она была прежде всего журналистом. "Она была (на борту) не потому, что женщина, а потому, что журналист", — сказал Мадсен. Почему именно он решил расчленить тело Валль, Мадсен пока не дал четкого ответа.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.

Мадсена официально обвинили в убийстве шведской журналистки в середине января. Предполагается, что он задушил жертву или перерезал ей горло. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении. Мадсен настаивает на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает, что это он расчленил тело журналистки. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.

Суд рассчитан в общей сложности на 12 дней, продолжится 21 марта и продлится до 25 апреля, когда и ожидается вынесение приговора. Согласно датским правилам, запрещена звуковая или видеотрансляция из зала суда, поэтому многие СМИ ведут текстовые трансляции.