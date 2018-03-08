У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 03.51 по времени UTC (06.51 мск). Эпицентр располагался в 221 километре к востоку от населенного пункта Амахай (провинция Малуку на юго-востоке страны). Очаг землетрясения залегал на глубине 7,9 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.