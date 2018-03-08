Южная Корея передаст США дополнительные послания от лидера КНДР

ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Правительство Южной Кореи не раскрыло все детали заявления лидера КНДР Ким Чен Ына относительно США в ходе визита правительственной делегации 5-6 марта в Пхеньян, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей южнокорейской администрации.

"Мы передадим послание (Ким Чен Ына – ред.) американской стороне", — подчеркнул источник агентства, однако не уточнил содержание послания.

Члены правительственной делегации Южной Кореи вылетели в четверг в США, чтобы подробно рассказать о результатах их поездки в КНДР и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По данным агентства, южнокорейские дипломаты передадут американским коллегам "дополнительные сообщения от КНДР".

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности".

Кроме этого, КНДР "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", и "дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".