Итальянский экс-сенатор прокомментировал результаты парламентских выборов

РИМ, 7 мар — РИА Новости. Итальянские избиратели на всеобщих выборах отреагировали на популистские предложения "Движения 5 звезд" и "Лиги", которая добилась поразительного результата, считает скандальный политик Антонио Рацци, в предыдущем созыва парламента занимавший пост сенатора от правоцентристского блока Сильвио Берлускони.

"В стране наблюдается протест. Избиратели массово ответили на популистские предложения Лиги и "Движения 5 звезд". Победителями стали, конечно же, последние, но результат Лиги поразителен по сравнению с предыдущими выборами. Не было никогда такого, чтобы Берлускони оказывался позади "Лиги", — заявил он РИА Новости.

Первое место среди отдельных партий на парламентских выборах в Италии получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32% избирателей. Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая получила поддержку 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Сальвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Сальвини.

По мнению Рацци, одним из возможных сценариев на данный момент может считаться повторное голосование: это связано со сложностью образования новых альянсов из-за различий в предвыборных программах.

"Неизвестно, сможет ли Демократическая партия вытащить из шляпы кролика, Сейчас это не может предугадать никто," — ответил он на вопрос о будущих действиях проигравшей выборы Демпартии, которую итальянские наблюдатели рассматривают в качестве возможного союзника лидеров голосования: "Д5З" и правоцентристской коалиции.

"Европа сейчас наименьшая из всех итальянских проблем. Она не интересует никого и никак – достаточно посмотреть на результаты "Вперед, Италия", от которого на пост президента Европарламента избрался Антонио Таяни", — заявил он о возможных последствиях голосования для европейской политики Италии.

Рацци имеет репутацию одного из самых одиозных и часто пародируемых политиков в Италии.

Огромную популярность он снискал в конце 2011 года, когда в сеть утекло видео, в котором он рассуждал о введении пожизненных пенсий для итальянских парламентариев и объяснял своему собеседнику, почему годом ранее перешел из центристской партии "Италия ценностей" в стан политических противников — парламентскую группу, поддерживающую правительство Сильвио Берлускони. Себя он, кстати, однажды определял как "собственность Берлускони".

"У меня нет пенсии, мне не хватало 10 дней. Мне 63 года, куда я пойду? Я в Италии никогда не работал, где я буду работать? Я всегда думал о собственной заднице", — сказал политик, советуя своему визави сделать то же самое.

На днях стало известно, что долгожданную пенсию он все-таки получит, однако его карьера в парламенте подошла к концу: "Вперед, Италия" решила не выдвигать его в качестве кандидата.

Рацци также известен благодаря своим связями с Северной Кореей. После предполагаемого визита в КНДР он заявил, что концлагерей в ней не существует, на их месте находятся теплицы для томатов. Ким Чен Ына и его генералов он назвал "прекрасными людьми", а молодой северокорейский лидер, по мнению Рацци, "пытается принести немного демократии в свою страну".