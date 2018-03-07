В Словакии президент, глава парламента и премьер обсудят кризисную ситуацию

ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Президент, глава парламента и премьер обсудят в пятницу нынешнюю ситуацию в Словакии, возникшую после убийства журналиста Яна Куциака, и варианты для ее решения, сообщил в среду журналистам глава государства Андрей Киска.

В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

"Я решил принять предложение главы парламента (Андрея Данко) и провести такую встречу в пятницу. Но она имеет смысл только в том случае, если принесет конкретный результат. Я в любом случае предложу свои варианты решения", — сказал Киска, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам президента, расследовать убийство должны соответствующие правоохранительные органы, а задача политиков — решить кризис в обществе.

"Лично я вижу решение в серьезной реконструкции правительства таким образом, чтобы оно далее не поляризовало общество, или в проведении досрочных выборов", — сказал Киска.

Словацкая контрразведка, как сообщил Киска, длительное время информировала членов правительства о деятельности итальянской мафии на востоке республики, однако своевременные меры не были приняты. О причинах этого общественность должна узнать уже сейчас, а не через месяц или год, добавил он.

Ранее в среду премьер Роберт Фицо обвинил президента в том, что он, воспользовавшись трагедией, предпринимает вместе с лидерами оппозиционных партий усилия для смены власти в республике.