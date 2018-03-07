В Латвии депутаты хотят запретить агитацию на любом языке, кроме латышского

РИГА, 7 мар — РИА Новости. Депутаты от латвийского Национального объединения "Все для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ" предлагают законодательно закрепить проведения предвыборной агитации исключительно на государственном языке. То есть, на латышском, сообщает Sputnik Латвия.

За нарушение этой нормы предусматривается введение штрафа размером от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5 тысяч евро для юридических.

Нацблок хочет запретить агитацию на других языках не только перед выборами в Сейм, но и перед муниципальными выборами, и перед выборами в Европарламент, а также перед референдумами и в рамках кампаний по предложению законов.

Кроме того, депутаты Нацобъединения предлагают наделить служащих правом общаться с гражданами и негражданами Латвии, а так же с иностранцами, получившими в Латвии вид на жительство, исключительно на государственном языке.

Представители партии уверены, что предложенные поправки "увеличат ответственность избирателей должным образом освоить латышский язык". К тому же, новые нормы будут способствовать "включению национальных меньшинств в пространство латышского языка", тем самым обеспечивая большее сплочение общества.

Вопрос о передаче поправок на рассмотрение комиссий Сейм рассмотрит на заседании 8 марта.

Если поправки Нацобъединения будут поддержаны, дебаты также не смогут проводиться по-русски. Таким образом, закон повлияет на Латвийское "Радио 4" и LTV 7, а также на другие русскоязычные СМИ.

Предложение Нацблока не вызывает удивления и у политолога Иварса Иябса. Эксперт считает, что у большинства партий, представленных в Сейме, поправки не вызовут дискомфорта, потому что мало кто из них интересуется русскоязычными избирателями.

"(Поправки) с довольно большой вероятностью радикализируют русскоязычный электорат. Такой инициативой определенно будет довольна Татьяна Жданок (сопредседатель партии "Русский союз Латвии" — ред.) — даже если она сама не будет кандидатом, она сможет говорить о том, как притесняют русскоязычных и даже со своими избирателями не дают говорить на их языке", — подчеркивает политолог.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков, комментируя инициативу Нацобъединения, заявил, что для латвийских националистов пора вводить отдельный раздел в медицинской энциклопедии.

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