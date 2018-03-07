Российский посол рассказал об особом 8 марта в Исландии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жители Исландии празднуют свой особый Женский день (Конудагур), а 8 марта, когда во многих странах мира отмечается Международный женский день, исландцы проводят конференции по вопросам гендерного равенства и прав женщин, заявила в интервью РИА Новости посол Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Международный женский день стал официальным выходным в России с 1966 года, его отмечают 8 марта. Праздник также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии, Камбодже и других странах.

"У нас в Исландии есть другой Женский день, когда мы, женщины, получаем цветы и шоколад. Он отмечается в феврале. Так что, у нас есть свой особый Женский день", — сказала посол Исландии в интервью в преддверии Международного женского дня.

По ее словам, 8 марта отмечается в Исландии абсолютно иначе, нежели принято во многих странах мира.

"В этот день у нас проводятся конференции, в фокусе внимания которых права женщин. Очень распространенным является то, когда торговые союзы организуют конференции. Их тематика варьируется из года в год в зависимости от того, где мы видим проблемы гендерного неравенства в этот момент", — сказала собеседница агентства, подчеркнув, что этот день отмечается в Исландии всегда в одно из воскресений февраля, а дата может варьироваться.

Как добавила дипломат, в настоящий момент другие темы, которые, как правило, обсуждаются на подобных конференциях по вопросам гендерного равенства в Исландии, связаны с одинаковой оплатой труда для мужчин и женщин. Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир пояснила, что в 2018 году в Исландии был принят закон, который предписывает компаниями и различным институтам обеспечивать равную оплату труда мужчин и женщин. По ее словам, в рамках новых правил компании и государственные институты, которые нанимают, по крайней мере, 25 человек, должны будут получить от властей сертификат, подтверждающий равный размер оплаты труда для мужчин и женщин.

"Я думаю, что мы первая страна, которая осуществила подобное на практике. Так что это является обязательным (для компаний). Компании должны доказать, что в их работе отсутствует дискриминация (между мужчинами и женщинами)", — добавила она.

При этом рассказала, что в Исландии также существует и особый праздник для мужчин. "Он берет свою историю из того времени, когда Исландия была аграрным обществом. Мы зовем этот праздник Днем Фермера (Бондадагур — ред.)", — сказала посол Исландии.

Бондадагур празднуется в первый день месяца Торри — лунного месяца старого исландского календаря. Торри начинается каждый год с 18 по 25 января, при этом обязательно в пятницу.