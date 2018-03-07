Путин призвал к всеобщему объединению для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нужно объединять усилия между странами на поле боя с терроризмом, создавать мощный международный антитеррористический фронт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как отметил президент, проблему терроризма не решить только силой оружия, "хотя без этого тоже, мы видим, невозможно бороться с террором". По мнению главы государства, нужно искоренять причины возникновения терроризма.
"А что это за причины? Несправедливость в международных отношениях, нищета во многих странах, отсутствие должного образования среди молодёжи", — сказал он.
"Нужно объединять усилия между странами, что называется, в прямом смысле этого слова на поле боя, нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт", — отметил Путин.