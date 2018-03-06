Около 600 млн долларов необходимо на оказание гумпомощи Ираку, сообщает ООН

ООН, 6 мая — РИА Новости. Около 600 миллионов долларов потребуется гуманитарным организациям на оказание помощи мирным жителям Ирака в 2018 году, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Гуманитарные агентства совместно с властями Ирака представили план гуманитарного реагирования на 2018 год, который запрашивает 569 миллионов долларов для оказания помощи 3,4 миллиона людей, которые живут в крайне уязвимой ситуации и до сих пор не справились с последствиями конфликта с ДАИШ (группировка ИГ, запрещена в РФ – ред.)", — сказал Дюжаррик на брифинге во вторник.

В ООН отмечают значительное сокращение нужд страны в гуманитарной помощи. В прошлом году всемирная организация рассчитывала план гуманитарных операций, исходя из необходимости оказать помощь 6,2 миллиона человек.