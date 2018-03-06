Суд арестовал подозреваемых в поджоге офиса союза венгров на 2 месяца

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативы залога двум подозреваемым в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщила во вторник пресс-служба полиции Закарпатской области.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным полиции, суд удовлетворил ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения подозреваемым в поджоге офиса союза закарпатских венгров.

"Суд избрал 43-летнему и 55-летнему жителям города Кропивницкий, задержанным закарпатскими правоохранителями 4 марта, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.

Задержанным предъявлено еще одно обвинение по статье "террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц". "Оба уголовных производства объединены в одно", — добавили в полиции.

Украинские полицейские в воскресенье сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога объявили в розыск. Прокуратура Закарпатской области переквалифицировала дело о поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде в "теракт".