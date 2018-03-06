Трамп заявил о возможном прогрессе в переговорах с КНДР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прогрессе по ситуации вокруг КНДР и добавил, что Штаты готовы работать по этому вопросу.

"Вероятно, в переговорах с Северной Кореей наблюдается прогресс. Впервые за долгие годы все затронутые стороны предпринимают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет! Может, это ложная надежда, но США готовы сделать все возможное в любом направлении!" — написал Трамп в своем Twitter.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

Кроме этого КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений, и дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет, сообщила администрация президента Южной Кореи.

Северокорейская сторона также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима". Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, "но и обычные виды вооружений".

