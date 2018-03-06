Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже польского политика Пискорского

ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Суд вновь продлил арест обвиняемому в шпионаже польскому политику, главе партии "Смена" Матеушу Пискорскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник апелляционный суд Варшавы по ходатайству прокурора продлил срок содержания Пискорского под стражей до 7 мая 2018 года.

Политик был задержан в мае 2016 года после обысков, которые провело Агентство внутренней безопасности (ABW) в штаб-квартире "Смены" и у членов партии. С этого момента он находится в заключении.

В польской прокуратуре ранее сообщали, что в отношении политика, известного своей пророссийской позицией, идет следствие по делу о шпионаже. Другие детали обвинения неизвестны, однако польские СМИ сообщали, что речь может идти о шпионаже в пользу России, Китая или Ирака.