Патрушев обвинил Запад в попытках девальвации международного права

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад пытается девальвировать институт международного права для обеспечения своих интересов, стремится решить свои проблемы за счет других, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Запал для продвижения собственных интересов активно задействует силовые методы, пытается девальвировать потенциал международного права и ряда многосторонних институтов, стремится решить собственные проблемы за счет других", — сказал Патрушев на заседании научного совета СБ.

По его словам, вмешательство США и отдельных стран Евросоюза во внутренние дела суверенных государств, попытка перекроить границы, разжигание этноконфессиональных столкновений, а также навязывание своих ценностей без учета национальных аспектов привели к превращению обширных территорий Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки в зону хаоса, в питательную среду для терроризма.