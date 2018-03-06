Вертолет Януковича в 2014 году угрожали посадить силой, заявил свидетель

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Занимавший в 2014 году пост спикера Верховной рады Украины Александр Турчинов дал команду вернуть вертолет, в котором из Харькова в Донецк летел экс-президент Украины Виктор Янукович, иначе были бы применены дежурные силы авиации, заявил старший штурман предприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" Андрей Чертяков.

Чертяков был вызван на допрос в Оболонский районный суд Киева как свидетель защиты по делу в отношении Януковича, обвиняемого в госизмене.

Ранее во время допроса в суде по делу Януковича секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов заявил, что не приказывал сбивать вертолет, в котором бывший глава государства летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.

"По указанию спикера ВРУ (Турчинова – ред.) была команда два вертолета вернуть на аэродром вылета в Харьков, в противном случае будет подъем дежурных сил", — сказал Чертяков в ответ на вопрос, какую информацию "Украэрорух" передал пилотам вертолетов, на котором летел Янукович и которые его сопровождали.

По словам Чертякова, информация о возможном подъеме дежурных сил появилась до того, как вертолеты вышли на связь с "Украэрорухом". "Было озвучено, что дежурные силы переводятся в боевую готовность и возможно их применение", — сказал он.

Чертяков не исключил, что самолеты могли "вынудить к посадке" вертолет с Януковичем. При этом, по его данным, один вертолет вернулся в Харьков, второй продолжил движение и сел в Донецке из-за нехватки топлива.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.