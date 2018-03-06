Суд приобщил к материалам дела Януковича его обращение к Путину в 2014 году

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева приобщил к материалам уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года.

"Суд удовлетворяет ходатайство о приобщении материалов к делу", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Во время заседания суда адвокат Виталий Сердюк передал суду полный текст обращения Виктора Януковича от 1 марта 2014 года к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости начала консультаций о "предоставлении помощи относительно восстановления конституционного строя на Украине и возможности использования военной или полицейской миссии".

Также Янукович просил Путина, согласно зачитанному защитником обращению, "уведомить по дипломатических каналах международное сообщество о позиции Януковича относительно происходящих на Украине событий".

Адвокаты приобщили к материалам дела видео пресс-конференции Януковича, которая состоялась в пятницу в РФ, а также заявление президента Украины Петра Порошенко в 2015 году, который заявлял, что "судьи, которые слушали дела Майдана, должны быть привлечены к уголовной ответственности".

"Это еще одно свидетельство давления на Оболонский суд и судей Оболонского суда", — сказал Сердюк.

Сторона обвинения подлинность документов поставила под сомнение.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.