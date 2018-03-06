Тиллерсон не подтвердил слова Трампа, что КНДР предложила США переговоры

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не подтвердил слова президента Дональда Трампа о том, что КНДР предложила США переговоры.
Тиллерсона спросили, что Трамп имел в виду. "Вам надо спросить Белый дом", — ответил госсекретарь США.
Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что КНДР нужно сначала разоружиться, а потом вести переговоры.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.