Тиллерсон не подтвердил слова Трампа, что КНДР предложила США переговоры

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не подтвердил слова президента Дональда Трампа о том, что КНДР предложила США переговоры.

Трамп на минувших выходных заявил, что Северная Корея "позвонила и хотела переговорить", но США отказались, сославшись на то, что КНДР следует сначала отказаться от ядерной программы. При этом Трамп заявил это, выступая на ужине для журналистов с речью, традиционно насыщенной шутками. Президент США не пояснил, говорил ли он серьезно или нет.

Тиллерсона спросили, что Трамп имел в виду. "Вам надо спросить Белый дом", — ответил госсекретарь США.

Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что КНДР нужно сначала разоружиться, а потом вести переговоры.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.