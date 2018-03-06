Трамп пригрозил торговой войной всему миру. Мир ответил

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена отказываться от выбранного курса. Объявленное 1 марта повышение пошлин на импорт стали и алюминия останется в силе, несмотря на протесты Германии, Великобритании, Канады и Китая. По словам директора Национального торгового совета США Питера Наварро, ни для одной из стран "не будет сделано исключения" из новых торговых правил. Вашингтон не хочет лишиться сталелитейной промышленности и вводит протекционистские меры. В Евросоюзе и Китае американскому лидеру обещают ответить тем же. РИА Новости разбиралось, приведет ли такая политика к тарифным войнам и новой Великой депрессии.

© AFP 2018 Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай. 5 марта 2018 © AFP 2018 Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай. 5 марта 2018

Решить проблемы за счет Европы

Наибольший ущерб действия Трампа наносят партнерам США по НАТО — странам Евросоюза и Канаде, чьи экспортеры преобладают на американском рынке алюминия и стали. Закупки за рубежом позволяют крупному бизнесу удешевить производство продукции, содержащей металл: от консервных банок до трубопроводов. Но из-за этого страдает собственная американская сталелитейная отрасль, находящаяся в перманентном кризисе.

Хозяин Белого дома винит в этом свободную торговлю, далеко не всегда служащую интересам США. "Наше внешнеэкономическое сальдо — минус 800 миллиардов долларов в год, и все из-за очень глупых торговых соглашений", — написал американский лидер в социальной сети. Со времени своего избрания на высший пост Трамп стремится выправить дисбаланс — либо посредством давления на Китай, либо за счет союзников по НАТО. Введя пошлины на сталь и алюминий, американский президент выбрал второй вариант.

Реакция Евросоюза последовала незамедлительно. "Это непостижимо. Под угрозой тысячи рабочих мест. Необходимо ответить со всей решительностью", — заявил глава МИД Германии Зигмар Габиэль. "Мы уверены, что сможем защитить канадскую промышленность", — подчеркнул премьер Канады Джастин Трюдо. Еще жестче высказался председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он предложил ввести ограничительные меры против таких американских товаров, как джинсы, мотоциклы и алкоголь. А президент Трамп тут же допустил повышение пошлин на продукцию немецкого автопрома.

В глубинке будут аплодировать Трампу

За последние полгода США уже второй раз создают опасность экономическим интересам Евросоюза. В августе 2017 года Трамп подписал указ о санкциях против всех, кто сотрудничает с российскими компаниями из ряда отраслей. Риск торговых ограничений навис над австрийскими, немецкими и французскими фирмами, работающими на строительстве газопровода "Северный поток 2". Тогда свое возмущение выразили глава МИД Германии Габриэль, экс-канцлер Австрии Керн и председатель Еврокомиссии Юнкер. Однако дальше слов дело не пошло: европейцы предпочли смириться с позицией США.

В Европейском союзе рассчитывают на уступки со стороны Соединенных Штатов, по крайней мере в протекционистской политике. Прецедент имеется. В 2002 году президент Буш-младший повысил пошлины на сталь, но в 2003-м отыграл назад в надежде на сближение с европейцами. Однако Трамп сворачивать с выбранной дороги пока не намерен. Выправление отрицательного торгового сальдо за счет Европы президент расценивает как выполнение данных им в 2016 году предвыборных обещаний. По мнению хозяина Белого дома, именно Европа может заплатить за возвращение в США утерянных рабочих мест.

Российский политолог Алексей Макаркин считает, что в этом вопросе Трамп вправе рассчитывать на поддержку значительной части республиканцев и даже некоторых демократов. "В США немало округов, где закрываются предприятия и местные избиратели хотели бы защититься посредством протекционистских мер. Конгрессмены из глубинки будут аплодировать президенту. Большой торговой войны они не хотят, но к ограничительным мерам вполне склоняются". Вот, например, что говорит сенатор от Западной Виргинии Джо Мэнчин из оппозиционной Трампу Демократической партии: "Свободная торговля никогда не была особенно эффективна в моем штате. Мы потеряли тысячи рабочих мест. И мне нравится, что президент сейчас делает. Действительно нравится".

В шаге от тарифной войны

Эксперты, опрошенные РИА Новости, едины: повышение Трампом пошлин дает аргументы сторонникам протекционизма во всем мире. Учиться у американского лидера предложила глава французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она полагает, что Парижу нужно ввести собственные торговые ограничения против иностранного импорта и возродить производство часов, детских игрушек и обуви, ныне утраченное.

Как считает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков, действия американского президента вполне могут принести выгоду США, несмотря на сильную критику. "Протекционистская политика Трампа создает условия для возврата производства в страну: ослабляет доллар относительно юаня и евро, делает более прозрачной систему медицинского страхования. Трамп пытается вернуть ментальность американцев к тому, какой она была в середине ХХ века, — трудолюбие и готовность к риску. В результате американская экономика показывает устойчивый рост, европейская экономика неустойчива, а китайская пытается искать внутренние резервы".

Другой эксперт, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов, говорит и о вероятных негативных последствиях, ведь в попытке выправить экономический дисбаланс США вступают на зыбкую почву. "Главная угроза — возможность начала тарифных войн. Повышение таможенных тарифов неизбежно вызывает ответные меры. Это нарастает как снежный ком. Нечто подобное было в 1929 году и способствовало формированию предпосылок для Великой депрессии", — предупреждает экономист.