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В Италии проходят парламентские выборы

23:1404.03.2018
(обновлено: 23:26 04.03.2018)
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© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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МИЛАН, 4 мар — РИА Новости. Голосование на выборах в парламент Италии активно проходит в Милане. На участках, где проголосовали лидеры партий "Лиги" и "Вперед, Италия!" (ВИ), скопились очереди и поток людей не заканчивается.

Лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони на предвыборном митинге в Милане. 25 февраля 2018
© AFP 2018 / Piero Cruciatti
Италия перед выбором: Берлускони и все-все-все
На избирательные участки в Италии в воскресенье приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстоит определить новых состав обеих палат национального парламента. Правом избрать членов Палаты депутатов обладают 46,6 миллиона человек, достигших 18-летнего возраста.

В случае с Сенатом возрастной ценз составляет 25 лет, поэтому избирать членов верхней палаты парламента могут 42,8 миллиона граждан. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).

Первым в Милане проголосовал Сильвио Берлускони, лидер "Вперед, Италия!", и сразу же привлек внимание СМИ. В то время, как политик шел к урне с заполненным бюллетенем, к нему попыталась приблизиться женщина с обнаженной грудью. Она внезапно разделась и вскочила на стол, выкрикивая "Берлускони, твое время истекло!"

© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкЖительница Рима на одном из избирательных участков города. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Жительница Рима на одном из избирательных участков города. 4 марта 2018

На прошлых парламентских выборах, состоявшихся в Италии в феврале 2013 года, на этом же избирательном участке во время голосования с Берлускони произошел аналогичный инцидент, когда его атаковали три полуголых активистки Femen.

Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах
В этот раз активистка движения Femen оказалась француженкой. Она попала на избирательный участок под видом журналистки, сообщает издание "Corriere della Sera". В ее отношении заведено дело о вмешательстве в работу избирательного участка, непристойном поведении и сопротивлении правоохранителям. Вечером ее должны выдворить во Францию.

Одним из последних в череде высокопоставленных политиков, которые в воскресенье отдали свой голос на выборах, стал лидер правой "Лиги" Маттео Сальвини. Его оценивают как одного из самых перспективных молодых лидеров и главного конкурента партии Берлускони на нынешних выборах.

По мнению многих экспертов, лучший результат на выборах должна показать коалиция правоцентристских сил, созданная благодаря усилиям Берлускони. Предполагается, что партия ВИ обойдет "Лигу" Сальвини на 2-3%.

Сальвини приехал на свой участок к 17.00 (к 19.00 мск) за рулем личного автомобиля, в полном молчании отдал свой голос и так же молча и быстро уехал.

Как сообщил РИА Новости сотрудник полиции, дежуривший на участке, никаких специальных мер безопасности в связи с приездом Сальвини принято не было. "Он всегда тут голосует. Поэтому ничего специально не предпринималось", — сказал собеседник агентства.

© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкИзбиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

По его словам, сегодня явка была не слишком высокая, но сравнима с выборами 2013 года. Тем не менее, к вечеру на участок стало подходить явно больше людей, чем было с утра.

Главы правых партий Джорджиа Мелони, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини во время митинга в Риме, Италия. 1 марта 2018
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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По наблюдениям корреспондента РИА Новости, на участке наблюдалось больше людей среднего и старшего возраста. Некоторые приходили со своими домашними питомцами.

Одна из пожилых дам, не назвавшая свое имя, сообщила, что постояла минут десять в очереди. Но потом организаторы стали пропускать женщин вперед и все наладилось.

Списки избирателей на участке изначально были разделены на мужчин и женщин. А члены избиркома сами ведут подсчет того, сколько людей уже проголосовало.

По данным на 18.00 (20.00 мск), на участке проголосовало свыше 430 мужчин и почти 370 женщин.

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Активистка Femen атаковала Берлускони на избирательном участке в Милане
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