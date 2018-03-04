Полиция задержала шестого подозреваемого в причастности к взрыву в Лестере

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Шестой подозреваемый в причастности к взрыву и пожару в жилом доме города Лестера был задержан в воскресенье, сообщает газета Leicester Mercury со ссылкой на полицию.

В субботу полиция сообщила, что трем задержанным по подозрению в причастности к взрыву предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и поджоге.

"Мужчина сорока лет из Восточной Англии был задержан по подозрению в совершении непредумышленного убийства. На данный момент он находится под стражей в полиции, где его допросят оперативники ", — приводит газета заявление полиции.

Полиция также сообщила, что двое мужчин, задержанных в пятницу, освобождены из-под стражи. При этом трое задержанных, которым ранее были предъявлены обвинения, предстанут перед мировым судом Лестера в понедельник.

В магазине в Лестере в прошлое воскресенье произошли взрыв и пожар, при которых погибли пять человек, в том числе семья из трех человек, проживавшая в квартире над магазином, а также пострадали пятеро местных жителей. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны в общей сложности пять человек.