В Госдуме оценили перспективы российско-итальянских отношений

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Развитие российско-итальянских отношений продолжится вне зависимости от результатов парламентских выборов в Италии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В воскресенье в Италии проходят всеобщие выборы. Гражданам предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. В столичной области Лацио и северной Ломбардии также проходят выборы депутатов областных советов и президентов региона. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).

"Италия — это одно из тех государств, которое не отметилось таким градусом истерии в отношении России как некоторые другие европейские государства, и это создает такой неплохой фон для развития отношений российско-итальянских, так же как с рядом других европейских государств", — сказал РИА Новости депутат, отвечая на вопрос о перспективе российско-итальянских отношений.

Парламентарий также отметил, что рейтинг Сильвио Берлускони, лидера входящей в правоцентристскую коалицию партии "Вперед, Италия", дает ему возможность вернуться в официальную итальянскую политику.