Явка на парламентских выборах в Италии к полудню составила почти 20%

Избиратель в кабинке для голосования на одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

Избиратель в кабинке для голосования на одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Явка на всеобщих выборах в Италии к полудню по местному времени (14.00 мск) составила 19,39%, сообщает МВД страны.

Эти данные свидетельствуют о том, что избиратели идут на участки охотнее, чем в 2013 году, когда к этому же времени явка составляла 14,94%.

Итоговая явка, по мнению местных наблюдателей, все же окажется ниже и не превысит 70%.

На избирательные участки в воскресенье приглашены более 46 миллионов итальянцев, которым предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. В столичной области Лацио и северной Ломбардии также проходят выборы депутатов областных советов и президентов региона. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).

Подробнее о процедуре выборов в парламент Италии читайте в справке РИА Новости >>