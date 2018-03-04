Явка на парламентских выборах в Италии к полудню составила почти 20%

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Явка на всеобщих выборах в Италии к полудню по местному времени (14.00 мск) составила 19,39%, сообщает МВД страны.
Итоговая явка, по мнению местных наблюдателей, все же окажется ниже и не превысит 70%.
На избирательные участки в воскресенье приглашены более 46 миллионов итальянцев, которым предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. В столичной области Лацио и северной Ломбардии также проходят выборы депутатов областных советов и президентов региона. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).
Подробнее о процедуре выборов в парламент Италии читайте в справке РИА Новости >>